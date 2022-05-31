حتى الـ4300 دولار.. الدنمارك لن تعوض عراقيين عن وقائع

2022/05/31 | 18:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت المحكمة العليا في الدنمارك، الثلاثاء، قرار محكمة استئناف يلزم كوبنهاغن بدفع تعويضات إلى 18 مدنياً عراقياً تعرّضوا للتعذيب خلال حرب العراق، خلال عمليّة مشتركة بين قوات الأمن العراقي وجنود دنماركيين.

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