النفط يسجل قفزة جديدة.. البرميل يقترب من عتبة 125 دولارا

2022/05/31 | 18:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / قفزت أسعار النفط مجددا، اليوم الثلاثاء، بعد أن توصل قادة الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من أمس الاثنين إلى اتفاق على حظر 90% من الخام الروسي بحلول نهاية العام.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين إلى 124.07 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها في وقت سابق إلى 124.10 دولار للبرميل، وهو أعلى […]

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البرميل يقترب من عتبة 125 دولارا أولاً على ايرث نيوز.

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