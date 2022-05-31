خام برنت يحقق قفزة جديدة ويقترب من 125 دولاراً للبرميل

2022/05/31 | 18:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقفزت أسعار النفط مجدداً، لتقترب من 125 دولاراً للبرميل.وسجلت العقود الآجلة من خام برنت 124.67 للبرميل محققة قفزة تجاوزت 3 دولارات.وسجل خام غرب تكساس الوسيط 117.09 وسعر الخام من سلة أوبك 120 دولاراً للبرميل.وتأتي القفزة الأخيرة في الأسعار على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي أمس حظر صادرات النفط الروسي لأوروبا بنسبة الثلثين على أن تبلغ النسبة 90% نهاية العام الجاري.

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