ضيف غريب يفاجئ الحضور في قاعة الحفلات… فيديو

2022/05/31 | 19:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فاجأ عامل في إحدى قاعات الحفلات الحضور، بعدما سقط من سقف الصالة أثناء مزاولة عمله.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط عامل نسيج من مكان عمله إلى صالة أعراس موجودة في الطابق السفلي، وذلك عندما وقف على أرضية مفرغة من الأسفل من أجل التهوية.هذا وأدى الحادث إلى ذهول […]

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