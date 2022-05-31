صلاح الدين تعلن عزمها بناء مدارس جديدة وتتوعّد بإجراءات قانونية بحق الشركات المتلكئة

2022/05/31 | 19:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، عزمها بناء مدارس جديدة خلال العطلة الصيفية، لفك الإختناقات في المدارس القديمة.



فيما أوضحت الموقف بشأن المشاريع في 4 قطاعات وتوعّدت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة.

وقال محافظ صلاح الدين وكالة اسماعيل الهلوب لوكالة خبر برس (واخ)، أن “المحافظة تعتزم منح الأولوية لأربعة قطاعات تتضمن مشاريع الخدمات والصحة والتربية والتعليم”، مبيناً أنه “سيتم بناء مدارس جديدة خلال العطلة الصيفية، لفك الاختناقات في المدارس القديمة، ليكون هنالك رصيد جيد من المدارس بجميع مدن المحافظة”.

وأضاف، أنه “سيتم التركيز في إجراءات التعاقد والتنفيذ على الشركات الرصينة ذات السمعة الجيدة، سواء كانت من داخل المحافظة أو خارجها، لإنجاز وتنفيذ المشاريع”.



مؤكداً أن “هناك إجراءات قانونية ستتخذ بحق الشركات المتلكئة، وإن الشارع في محافظة صلاح الدين غير راضٍ، بسبب عدم وجود إعمار حقيقي في المحافظة”.



وفيما يخص الوضع في المحافظة ومستقبل المشاريع أكد الهلّوب أنه “بعد تحرير تلك المناطق من عصابات داعش الإرهابية أصبحت المحافظة تنعم بالأمان، وتحققت المصالحة في أغلب مدنها”.



مشيراً الى “العمل على تحقيق العدالة بين أقضية ومدن المحافظة الذي يعد مفتاح التنمية والإعمار الحقيقي في صلاح الدين”.

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