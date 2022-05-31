قائد القوة الجوية يكشف عن مبادرة لإنهاء الخلافات في النادي

2022/05/31 | 19:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةكشف قائد القوة الجوية الفريق الركن شهاب جاهد، اليوم الثلاثاء، عن طرح مبادرة لإنهاء الخلافات في النادي، فيما أكد موافقة الأطراف المعنية على تقديم جميع الأعضاء الإداريين استقالاتهم تمهيداً لإقامة انتخابات جديدة.وقال جاهد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيئة العامة محترمة ولها صفة شرعية والاشراف على الهيئة الادارية وعملها وقدم ثلاثة اعضاء من الهيئة استقالاتهم وبهذا أصبح النصاب لعدد الهيئة الادارية غير قانوني".وأضاف، إنه "خلال الاجتماع الذي حصل أمس تم الطلب من الهيئة العامة الدعوة الى اجتماع رسمي لغرض تقديم الاستقالات لها باعتبارها الجهة الشرعية لقبول الاستقالات". وتابع، أن "الاعضاء الاربعة الذين لم يقدموا استقالاتهم لا يمثلون الهيئة الادارية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني والذي يكتمل بخمسة أعضاء من مجموع 10"، لافتا الى أنه "وفق القانون في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة الادارية تقبل الاستقالات من الهيئة العامة".وشدد جاهد على ضرورة استقالة جميع الاعضاء للمضي بانتخابات مبكرة ومنح حرية للهيئة العامة لاختيار اعضاء باقل وقت ممكن ولتكون مخرجات الانتخابات قانونية"، كاشفاً عن طرح مبادرة من الوسطين الرياضي والاعلامي تتضمن مصالحة بين الفريقين"، مبينا أنه "أبلغ الطرف الثاني أنه مستعد للمصالحة شرط استقالة جميع اعضاء الهيئة الادارية للمضي بانتخابات جديدة، وتمت الموافقة على الشرط".وأكد، أن "نادي الصقور بأيادٍ أمينة والاختلافات الحاصلة لا تؤثر عليه"، مبينا أن "الجميع حريصون على ابقائه في المسار الصحيح".ودعا جاهد الى نبذ الخلافات والمصالح الشخصية ومنح فرصة لتعديل المسار بدماء جديدة شابة لحل الخلافات.وأصدرت الهيئة العامة لنادي القوة الجوية، أمس الاثنين، مجموعة قرارات من بينها قبول استقالة رئيس الهيئة الإدارية للنادي الفريق الطيار شهاب جاهد.وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية، علاء محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيئة العامة للنادي عقدت اجتماعاً تداولياً في قاعة المهندسين بحضور 209 اعضاء".وأضاف محمد، أن "الهيئة اتخذت خلال الاجتماع قرارات عدة، منها قبول استقالة رئيس الهيئة الادارية للنادي الفريق الطيار شهاب جاهد علي وعضو الإدارة الكابتن علي زغير، وإعادة مقر النادي من الغزالية إلى مقره القديم في شارع فلسطين".ولفت إلى أن "القرارات تضمنت ايضاً إنهاء خدمات المشاور القانوني لنادي القوة الجوية الرياضي علي فاضل البديري، وإلغاء الاستثمار التابع لارض الحبيبية، وإقامة انتخابات تكميلية للهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي في الحادي عشر من حزيران المقبل".

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