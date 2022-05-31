الصحة العالمية: التدخين يقتل 8 ملايين شخص سنويا

2022/05/31 | 19:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن استخدام التبغ (التدخين) يودي بحياة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنويًا، فيما تدمر زراعته أيضًا قرابة 3.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية كل عام.وجاءت تحذيرات الصحة العالمية بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، الموافق 31 مايو من كل عام، بهدف زيادة […]

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