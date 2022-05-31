2022/05/31 | 19:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثّت السلطات بعض سكان أوماها بولاية نبراسكا على الإخلاء "بسبب الانفجارات والدخان" من النيران التي اجتاحت مصنع نوكس كريت الكيماوي بالمدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. لقطات حية لحريق هائل في مصنع كيماويات بولاية أمريكية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. لقطات حية لحريق هائل في مصنع كيماويات بولاية أمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).