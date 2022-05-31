سعر برميل خام برنت يرتفع إلى 125 دولاراً

2022/05/31 | 19:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قفزت أسعار النفط مجدداً، لتقترب من 125 دولاراً للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة من خام برنت 124.67 للبرميل محققة قفزة تجاوزت 3 دولارات.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط 117.09 وسعر الخام من سلة أوبك 120 دولاراً للبرميل.

وتأتي القفزة الأخيرة في الأسعار على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي أمس حظر صادرات النفط الروسي لأوروبا بنسبة الثلثين على أن تبلغ النسبة 90% نهاية العام الجاري.

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