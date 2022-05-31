2022/05/31 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الثلاثاء، انه لا يمكن ان تذهب الموازنة العامة الى رواتب الموظفين فقط.

وقال الزيادي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان برئاسته وأعضائه عاكفين على ايجاد حلول او وسيلة حتى وان كانت مؤقتة على اقل تقدير لانهاء مشكلة المحاضرين المجانيين".

وأضاف، أنه "لا توجد دولة في العالم توظف اعداد كبيرة وتكبل نفسها بالتزامات مالية مثل العراق"، مشيراً الى أن "العراق مقبل على ثورة استثمارية وخدمات فمن غير الممكن ان تذهب الموازنة العامة الى رواتب الموظفين فقط".

وتابع، أن "البلد بحاجة الى بناء اقتصاده الذي يتوجب وجود الدعم المالي لاستنهاض الاستثمار والمشاريع الزراعية والصناعية".

واشار الزيادي الى أنه "من المهم جداً ان لا يتم تلبية كل من خرج بمظاهرة لأن هذا الأمر سيؤدي الى خروج الجميع في مظاهرات وبالتالي ستتجه الحكومة الى الإفلاس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا للرواتب فحسب.. تحذير من تظاهرات تؤرق الشارع بسبب بنود الموازنة الاتحادية بالعراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا للرواتب فحسب.. تحذير من تظاهرات تؤرق الشارع بسبب بنود الموازنة الاتحادية بالعراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).