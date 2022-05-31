انهيار خيمة للمعتصمين كادت تؤدي لكارثة في اللحظات الاخيرة

2022/05/31 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

ادى هبوب رياح عاتية، اليوم الثلاثاء، الى انهيار خيمة المعتصمين من خريجي المعاهد التقنية امام دائرة المنتوجات النفطية في بعقوبة".

ولولا سرعة ردة فعل المعتصمين واخلاء الخيمة في اللحظات الاخيرة لتحول الامر الى كارثة خاصة وان الخيمة رغم اركانها الحديدية القوية انهارت بفعل الرياح فيما بدء المعتصمين باعادة رفع الخيمة من ىجديد.

يذكر ان العشرات من خريجي المعاهد التقنية يعتصمون لليوم الثاني على التوالي امام دائرة المنتوجات النفطية في بعقوبة بعد اغلاقها بالاقفال في رسالة احتجاجية للمطالبة بتوفير عقود او وظائف عمل.

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