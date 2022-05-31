شرطة ميسان تكشف عن سبب اغتيال رجل الدين ونجله

2022/05/31 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

علقت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، على عملية الاغتيال التي طالت رجل الدين ارحيم الياسري ونجله في المحافظة.

وقال مصدر في شرطة ميسان لـ (بغداد اليوم)، ان "التحقيقات الاولية أفادت، بان دوافع الجريمة هي دوافع عشائرية".

وكان رجل الدين ارحيم الياسري ونجله ، تعرضا لعملية اغتيال نفذها مجهولون في منطقة ابو رمانة وسط محافظة ميسان".

يشار الى ان المحافظات الجنوبية تشهد بين الفينة والأخرى، نزاعات عشائرية ذهب ضحيتها مواطنين، وسط مطالبات بكبح جماح هذه النزاعات، وفرض سيادة القانون.

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