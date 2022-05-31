إليسا تثير جدلا بـ”زلة لسانها” في الأردن

2022/05/31 | 19:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثارت الفنانة اللبنانية، إليسا، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بسبب “زلة لسان” ‏أثناء حديثها في مؤتمر صحفي.‏ تداول مستخدمو “السوشيال ميديا” فيديو لإليسا أثناء إلقاء كلمتها في مؤتمر إطلاق مبادرة “جسور” بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، المنعقد في الأردن، وقالت “البطاطا” بدلا من “البطالة”، لكنها سارعت […]

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