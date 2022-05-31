مكتب السيد السيستاني يحدد غرّة شهر ذي القعدة

2022/05/31 | 19:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلن مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني،اليوم الثلاثاء، أن يوم غدٍ الأربعاء هو الأول من شهر ذي القعدة.وذكر بيان للمكتب ورد لايرث نيوز، أن “يوم غدٍ الأربعاء الموافق (١ / ٦ / ٢٠٢٢ م) هو الأول من شهر ذي القعدة الحرام لعام ١٤٤٣ للهجرة”.

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