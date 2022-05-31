لبنانيون يتشاركون

2022/05/31 | 19:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر انقطاع التيار الكهربائي إحدى المشاكل الأساسية في لبنان، وذلك رغم مليارات الدولارات التي دفعت على هذا القطاع، إذ بحسب البنك الدولي ما يقارب من نصف الدين العام اللبناني أي حوالي 40 مليار دولار يعود إلى قطاع الكهرباء.

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