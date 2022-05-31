مايكروسوفت تكتشف ثغرات أمنية فى تطبيقات أندرويد

2022/05/31 | 19:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..في تطور حديث تم اكتشاف بضع ثغرات شديدة الخطورة في إطار عمل للمحمول يخدم نظام التشغيل أندرويد.هذه الثغرات الأمنية عرضة للتأثير على ملايين الأشخاص وتعريضهم للخطر، تم الكشف عن هذه في إطار عمل تستخدمه تطبيقات نظام أندرويد المثبتة مسبقًا.تم الكشف عن الثغرة الأمنية بواسطة Microsoft 365 Developer Research Team في سبتمبر […]

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