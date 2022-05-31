موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات تهز إيران - مصطفى عبد الغني

2022/05/31 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_عبد_الغني ستؤدي قرارات الحكومة لارتفاع أسعار سلع الغذاء الأساسية.



عاد الناس للشوارع مرة أخرى في احتجاجات تهدد نظام إبراهيم رئيسي.احتج الآلاف في المدن، والقرى في جميع أنحاء إيران بعدما رفعت الحكومة أسعار السلع الغذائية الأساسية.



وهاجمت قوات الأمن الإيرانية بعض المظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص.بدأت الاحتجاجات بعد إعلان الحكومة الإيرانية، الشهر ......





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