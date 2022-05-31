ماري لوّ: شاعرة سوريالية، تروتسكية، ثورية (1912- 2007) - أوغوستين غيامون

2022/05/31 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أوغوستين_غيامون نشر المقال باللغة الانكليزية هنا بتاريخ 19 تموز/يوليو 2021؛ ترجمة: فيون مونين، نشر المقال الأصلي بتاريخ 20 تموز/يوليو 2018في 9 كانون الثاني/يناير عام 2007 توفيت ماري لوّ في ميامي، عن عمر بلغ الـ 94 سنة.



وبحسب أمنياتها الأخيرة، لم تُنَظم جنازة؛ إنما أحرق جسدها ونثر رماده في باريس وسانتياغو دو كوبا- Santiago de Cuba، وهما من أكثر المدن التي أحبتها.ماري ستانلي-لوّ (1912-2007) ......





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