وسط معركته القضائية ضد آمبر هيرد.. جوني ديب يعزف الغيتار ويغني في لندن

2022/05/31 | 20:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو نشره أحد مستخدمي إنستغرام انضمام جوني ديب إلى جيف بيك في حفل موسيقي على المسرح في قاعة رويال ألبرت هول بالعاصمة البريطانية لندن، مساء الاثنين، في وقت ينتظر نجم هوليود الحكم في قضية "تشويه السمعة" التي أقامها ضد طليقته آمبر هيرد.

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