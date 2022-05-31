تهريب سيف ساموراي ياباني عمره أكثر من ستة قرون إلى سويسرا

2022/05/31 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الجمركية السويسرية، الثلاثاء الـ 31 من مايو (أيار)، أن سيف ساموراي ياباني أو "كاتانا"، عمره نحو 700 عام وتفوق قيمته الـ 700 ألف دولار، أُدخل من طريق التهريب إلى سويسرا.

وحصلت الوقائع في منطقة زيوريخ شمال البلاد، وعثر على السيف الذي يعود تاريخه لعام 1353 داخل مركبة مسجلة في سويسرا.

وقال المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود، إن سائق السيارة الذي كان يتنقل برفقة ابنته لم يبلغ عن القطعة غير العادية هذه عندما دخل سويسرا عبر معبر تاينغن الحدودي بالقرب من ألمانيا.

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