2022/05/31 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن اعتراف داعش بمقتل 6 من عناصره بينهم القيادي ابو صالح، فيما أشار المصدر الى ان التنظيم الإرهابي سراع بحذف بيان إقرار مقتل قادته.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان" منصات الكترونية مؤيدة لتنظيم داعش نشرت لدقائق بيان مقتضب تحدثت عن مقتل 6 من عناصره فيما يسمى ولاية ديالى بينهم ابو صالح لكن سرعان ما تم حذفه البيان ".

واضاف المصدر، ان" ابو صالح هو الاسم الحركي للمسؤول العسكري لتنظيم داعش في تلال حمرين والذي قتل قبل يومين بضربة جوية مع 3 من اعوانه في منطقة زولوك في عمق حمرين".

واشار الى ان" التنظيم بتعرف بين فترة واخرى بمقتل قيادات مهمة لكن بعض الاحيان يجري حذف بياناتها لاسباب غير معروفة".

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