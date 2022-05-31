العشائر في ذي قار تلاحق عيادة طبيب بالخط الأحمر

2022/05/31 | 20:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لنقابة الأطباء قرارات مستقبلية.

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