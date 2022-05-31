2022/05/31 | 20:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3uZFQ1LGOG0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معاناة الاطفال مع مرض العظم الزجاجي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معاناة الاطفال مع مرض العظم الزجاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).