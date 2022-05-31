الأردن يرفع سعر المشتقات النفطية

2022/05/31 | 20:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، رفع أسعار الطاقة، لتحدد مقدار الزيادة خلال شهر يونيو المقبل.

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