اللامي: إستشهاد أبو عاقلة دليل على شجاعة الصحفيات برغم الظروف التي تواجه عملهنّ

2022/05/31 | 20:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

اكد رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ونقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، أن “المؤتمر يعد انتقالة نوعية وحاسمة من أجل تحقيق واقع أفضل للصحفيين حول العالم “.

وأوضح اللامي، في كلمته خلال المؤتمر العام لاجتماعات الإتحاد الدولي للصحفيين الدورة 31 الذي يعقد في العاصمة العمانية مسقط الى “دعم اتحاد الصحفيين العرب والنقابات المنضوية معه لعائلات شهداء الصحافة، وتوفير ضمانات ومكتسبات اقتصادية واجتماعية، عرفانا من الإتحاد بتضحيات الصحفيين الذين سقطوا وهم يؤدون رسالتهم الإعلامية”.

كما وقرر اللامي، الإنسحاب من الترشيح لاتحاد آسيا وعضوية اللجنة التنفيذية الدولية.

كما طالب اللامي “بإطلاق سراح جميع الصحفيين الذين يقبعون خلف القضبان، والعمل على توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في جميع الدول”.

وأضاف، أن “من الضروري أن نشير إلى ما يتعرض له الصحفيين في فلسطين من اضطهاد وتنكيل مُدان على يد قوات الإحتلال الصهيوني وآخرها اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، واستشهادها دليل على شجاعة الصحفيات برغم الظروف التي تواجه عملهنّ”.

وأكد اللامي أنه “قرر الإنسحاب من الترشيح لإتحاد آسيا والإنسحاب من الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية في الإتحاد الدولي للصحفيين”.



منوهاً أن “الإنسحاب يأتي لإتاحة الفرصة أمام الزملاء لقيادة الإتحاد”.

وأشار إلى أن “انسحابه هذا لا يمنع من واجب تقديم العون والمساعدة للنقابات التي تحتاج الى ذلك، بما فيها الوسائل الاجتماعية والمالية وسواهما”.

وشدّد اللامي “كنا في قيادة الإتحاد نعمل على دعم حرية الرأي والتعبير، وتضامننا سيكون الضمانة الأساسية لحرية الرأي والتعبير حول العالم”.

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