2022/05/31 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط صواريخ على قاعدة الأسد ولا ضحايا الحشد يطلق عملية أمنية جنوب شرق تلعفر بغداد – ابتهال العربي أعلنت هيئة الحشد الشعبي، عن انطلاق عملية أمنية جنوب شرق تلعفر.وقالت في بيان امس ان (قوة من الجيش واللواء 53 بالحشد الشعبي شرعت، اليوم بعملية تفتيش جنوب شرق تلعفر).واضافت ان (العملية تهدف الى تفتيش جبال الشيخ […]

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