2022/05/31 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوكوب: نتطلع إلى نتيجة ايجابية أمام الأردن بغداد- ساري تحسين قالَ المدير الفني للمنتخبِ الأولمبي، سوكوب، في المؤتمرِ الصحفي الذي عقدَ امس قبل خوض مباراةِ المنتخب ونظيره الأردني إن (الأجواء جميلةٌ في أوزبكستان، وملعب المباراة رائعٌ، ونأمل أن نحققَ في خطوتنا الأولى أمام الأردن نتيجةً ايجابيةً تعززُ مسارنا في البطولة).وأضافَ ان ( التأهل لنهائياتِ […]

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