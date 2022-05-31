2022/05/31 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة الشهادات على النفقة الخاصة يطالبون بإنصافهم إستمرار التظاهرات الإحتجاجية في بغداد والمحافظات بغداد – فائز جواد واصل حملة الشهادات العليا الدارسين على النفقة الخاصة خارج العراق وداخله ، احتجاجاتهم ، وتجمعوا امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاعتراض على آلية معادلة شهاداتهم، وطالبوا بتخويل مسؤول في وزارة لبحث الموضوع معهم.وفي السليمانية تظاهر […]

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