غازبروم الروسية تقطع إمدادات الغاز عن عدد من الدول الأوروبية

2022/05/31 | 20:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع قطعت "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، إمدادات بالغاز عن عدد من الدول الأوروبية.وقالت وسائل اعلام روسية، إن "غازبروم قطعت اليوم امدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا بعد إعلانها قبل يومين رفضها السداد بالروبل الروسي".وأضافت، أن "غازبروم ستقطع غد الاربعاء الإمدادات الغازية عن الدنمارك للسبب ذاته".ومع مطالبة روسيا السداد بالآلية الجديدة، رفضت دول أوروبية تنفيذ ذلك، وهو ما دفع شركة "غازبروم" الروسية لقطع إمدادات الوقود الأزرق عنها.

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