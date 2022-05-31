2022/05/31 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخصيص 10 ترليونات دينار لتنمية الأقاليم والتنسيقي يقدّم مقترحاً موازياً منازلة برلمانية محورها قانون الأمن الغذائي بين الثلاثي والإطار بغداد – قصي منذر عقد مجلس النواب ، امس جلسته برئاسة النائب الاول حاكم الزاملي وحضور 250 نائبا، فيما اوردت تقارير انباء عن نجاح النائب باسم خشان في كسب الدعوى القضائية التي رفعها امام المحكمة الاتحادية […]

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