2022/05/31 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يخفّض رسوم الدراجات النارية بغداد – الزمان وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت امس على تخويل وزير المالية صلاحية التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن منحة السعودية لمشروع ترميم الأجنحة المتضررة لمستشفى ابن الخطيب في بغداد، وقال وزير الاتصالات اركان الشيباني في ايجازه الاسبوعي أن (المجلس أقر كذلك توصيات محضر الاجتماع الخامس والعشرين […]

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