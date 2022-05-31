“الروبل الروسي” يسبّب بقطع الغاز عن دول أوربية

2022/05/31 | 21:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

قطعت “غازبروم” الروسية، اليوم الثلاثاء، إمدادات بالغاز عن عدد من الدول الأوربية.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن “غازبروم قطعت اليوم إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا بعد إعلانها، قبل يومين، رفضها السداد بالروبل الروسي”.

وأضافت، أن “غازبروم ستقطع غد الأربعاء الإمدادات الغازية عن الدنمارك للسبب ذاته”.

ومع مطالبة روسيا السداد بالآلية الجديدة، رفضت دول أوربية تنفيذ ذلك، وهو ما دفع شركة “غازبروم” الروسية لقطع إمدادات الوقود الأزرق عنها.

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