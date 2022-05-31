الدفاع توضح فترات قانون الخدمة الإلزامية وسقف رواتب المجندين

2022/05/31 | 21:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأوضحت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قانون الخدمة الإلزامية المقدم إلى مجلس النواب وخاصة في ما يتعلق بفتراتها والرواتب المقترحة للمجندين، فيما أكدت حاجة المؤسسة العسكرية لدماء جديدة.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء يحيى رسول للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة أكملت قانون الخدمة الإلزامية وتم عرضه في مجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب وإقراره مهم جداً لأن العراق يحتاج لشباب يدافع عن الوطن في مواجهة التحديات".وأضاف، أن "قانون الخدمة الإلزامية اقترح راتباً شهرياً للمشمول بالخدمة قد يصل إلى 700 ألف دينار، ونحن في وزارة الدفاع أكملنا متطلبات التنفيذ ولدينا بنى تحتية ومعسكرات تدريب لاستيعاب الدماء الجديدة لرفد القوات المسلحة عبر خدمة العلم".وتابع أن "الخدمة الإلزامية بموجب القانون الجديد لن تكون كما كان مطبقا سابقاً، وفتراتها لن تكون طويلة ومن لديه شهادة ابتدائية ستختلف فترة خدمته عمن حصل على شهادة أعلى كالمتوسطة والإعدادية والجامعية".وأشار إلى أن "تطبيق الخدمة الإلزامية يحظى بقبول عالٍ في الشارع العراقي وفق ما أجري من استفتاءات، ونعتقد أن هناك نية جادة في لجنة الامن النيابية للمضي بإكمال مقترح القانون تمهيداً للتصويت عليه".وأشار إلى أن "قانون الخدمة الإلزامية لا يلغي التطوع وبإمكان الشاب أن يقدم طلباً للتطوع، وبصراحة يجب تجديد الدماء لأن لدينا أعمارا كبيرة في المؤسسة العسكرية".

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