2022/05/31 | 21:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدة الخدمة الالزامية تختلف حسب الشهادة الدراسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم هي رواتب الجنود في الخدمة الإلزامية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم هي رواتب الجنود في الخدمة الإلزامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).