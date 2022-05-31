القمر يضبط موعد تكاثر الحيوانات.. هل تنطبق نفس النظرية على البشر؟

2022/05/31 | 21:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ من أجل إنتاج الجيل التالي، يطلق نوع من الديدان البحرية ذات الشعر الخشن، بيوضها وحيواناتها المنوية بحرية في مياه البحر المفتوحة، لذلك فإن التوقيت الصحيح لدوراتها الإنجابية ضروري لبقاء الأنواع.وكان معروفا بالفعل أن هذه الديدان تحدد موعد تكاثرها في أيام قليلة من الشهر، والآن، اكتشف الباحثون من جامعة فيينا بالنمسا، أن الديدان […]

ظهرت المقالة القمر يضبط موعد تكاثر الحيوانات..



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