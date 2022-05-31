مواجهات في ذكرى

2022/05/31 | 21:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت، الثلاثاء، مواجهات بين الشرطة التركية قرب ميدان تقسيم في مدينة إسطنبول خلال إحياء الذكرى التاسعة لاحتجاجات "غيزي بارك"، في وقت أودع المعارضة جنان كفتانجي أوغلو الحبس، بعد إدانتها بإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان ومسؤولين آخرين.

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