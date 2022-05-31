خاص لإيرث نيوز| جمعية متخصصة: 50 مليار دولار ديون داخلية بذمة الحكومة وتحذير من آثار سلبية

2022/05/31 | 21:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت جمعية الاقتصاديين العراقيين اليوم الثلاثاء، أن الديون الداخلية التي بذمة الحكومة العراقية، لا يُمكن تسديدها دون وجود وفرة مالية.وقال عضو الجمعية مقدام الشيباني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “خطة الحكومة الاتحادية لتسديد الديون الداخلية والبالغ قيمتها 50 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات هذه الخطة ممكن تنفيذها في حال كانت هنالك […]

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