2022/05/31 | 21:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - محمد الطالبيأكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، استمرار مبادرة دعم الخريجين، وفيما أكدت نجاحها بمنحهم أكثر من 150 مشروعاً، أشارت إلى أن منتجاتهم نالت ثقة المستهلك المحلي.وقال مدير عام مديرية التنمية الصناعية في الوزارة عزيز ناظم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المديرية أطلقت مبادرة لدعم الشباب الخريجين عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في سبيل النهوض بواقع حال الشباب وتوفير فرص عمل لهم بدون الاعتماد على فرص التعيين الحكومية".وأضاف، أن "المبادرة قائمة منذ 2016 ومستمرة ومنحت الخريجين أكثر من 150 مشروعاً صناعياً لمختلف الصناعات".وتابع، أن "فئة من الشباب المسجلين والمستفيدين من تلك المبادرة نجحوا بصناعة منتجات وطنية احتلت مكانة مهمة في الأسواق المحلية ونالت ثثقة المستهلك المحلي"، مؤكداً، أن "المديرية ماضية في مد جسور التعاون ودعم الشباب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة تعلن منح أكثر من 150 مشروعاً للخريجين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة تعلن منح أكثر من 150 مشروعاً للخريجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).