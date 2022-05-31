المرجع السيستاني يعلن غرة شهر ذي القعدة

2022/05/31 | 21:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المرجع الديني الأعلى اية

الله السيد علي السيستاني، اليوم

الثلاثاء، عن غرة شهر ذي القعدة.

وقال مكتب السيستاني في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية : "بعد ثبوت رؤية

الهلال يكون يوم غد الأربعاء غر

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