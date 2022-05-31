توب 5: زيارة مرتقبة لولي عهد السعودية لتركيا.. ولافروف في جولة خليجية

2022/05/31 | 21:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من زيارة مرتقبة لولي عهد السعودية إلى تركيا خلال الفترة المقبلة، وجولة وزير خارجية روسيا إلى دول خليجية بعد حظر أوروبا واردات النفط الروسي، وتفاصيل ما دار بين بينيت ومحمد بن زايد في "قمة شرم الشيخ"، وتدافع أوروبا على الغاز قد يتسبب بنقص متوقع في إمدادات الطاقة، وصولا إلى الجدل بعد خسارة الأهلي المصري من الوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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