المرور تخفض رسوم تسجيل الدراجات

2022/05/31 | 21:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء عن تخفض رسوم تسجيل الدراجات النارية.وقال مدير المرور العام طارق اسماعيل حسين في بيان ورد لايرث نيوز، “اليوم استحصلنا موافقة مجلس الوزراء على تخفيض رسوم تسجيل الدراجات النارية”، مشيرا إلى أن “المديرية ستضع آلية مناسبة للتسجيل”.وأضاف، ان “مديرية المرور العامة ستعمل جاهدة من اجل […]

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