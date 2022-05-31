المرور تزف بشرى لاصحاب الدراجات النارية

2022/05/31 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

الى اخواني الاعزاء اصحاب الدراجات كافة.----------------------------------السلام عليكم. كما وعدناكم اننا سنكون في خدمة المواطن.



ونسعى دوماً جاهدين لتسهيل جميع معاملاته المرورية وحرصنا على مد جسور المحبة والتعاون معكم.حيث تفانى اخوانكم رجال المرور من اجلكم ليكونوا عوناً وسنداً لكم،

فقد تم اليوم والحمدلله استحصال موافقة مجلس الوزراء على تخفيض رسوم تسجيل الدراجات النارية وجاءت هذه الخطوة باشراف السيد معالي وزير الداخلية المحترم ومتابعة السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة.وسنضع آلية مناسبة للتسجيل

ان مديرية المرور العامة ستعمل جاهدة من اجل تبسيط الاجراءات وتخفيف العبء عن المواطن:

والله ولي التوفيق

مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين

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