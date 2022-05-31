اغتيال سياسي لاهم مجمع صناعي بالبصرة ودعوات لإعادة احيائه

2022/05/31 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

اتهم الخبير الاقتصادي نبيل جعفر المرسومي ، الثلاثاء، القوى السياسية الفاعلة باغتيال اهم المشاريع الصناعية في محافظة البصرة، مبينا ان اعادة تشغيل الشركة العامة للبتروكيمياويات يسهم في انعاش الاقتصاد العراقي برمته.وقال المرسومي لـ (لبغداد اليوم) ان " القوى السياسية أسهمت في إيقاف اهم المصانع مثل البتروكيمياويات مع تنامي الحاجة لاستيراد الحبيبات والمواد التي تدخل في تلك الصناعة".وأضاف ان "توقف الشركات المهمة جعلنا نعتمد على الاستيراد الخارجي وخلق الركود الاقتصادي في وقت تدفع الحكومة رواتب للموظفين فيها دون عمل شركتهم ما يعني وجود هدر كبير في المال العام"، مبينا ان "تشغيل المصانع يعود بالنفع على الاقتصاد العراقي برمته".المرسومي بين ان " جملة مصانع في العراق توقفت منذ سنوات وبتالي يحتاج النظر في السياسة الاقتصادية لاعادة تشغيل تلك المصانع وهي من أهم وانجح المصانع من ناحية الجودة ".وتعاني البصرة من توقف اهم المشاريع الصناعية والتجارية فيها مثل مصانع الصلب والحديد ومجمع صناعة البتروكيمياويات وتوقف الموانئ الرئيسية مقابل استيراد اغلب البضائع من دول الدوار.

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