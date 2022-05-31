2022/05/31 | 21:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الدنماركيّة كانت على علمٍ بأنّ السجناء معرّضون لتهديدات حقيقيّة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدنمارك تعوض 18 عراقيا تعرضوا للتعذيب على يد قواتها) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدنمارك تعوض 18 عراقيا تعرضوا للتعذيب على يد قواتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).