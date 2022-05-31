2022/05/31 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تعلن الموافقة على تخفيض رسوم تسجيل الدراجات النارية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تعلن الموافقة على تخفيض رسوم تسجيل الدراجات النارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).