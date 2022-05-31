"تقليص سكان العالم".. حقيقة تصريحات رئيس فايزر التي أثارت الجدل

2022/05/31 | 21:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه يصوّر رئيس مجلس إدارة شركة فايزر وهو يصرّح بأنّ هدف الشركة تقليص عدد سكان العالم بنسبة 50 في المئة.

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