المواس يعتذر عن الالتحاق بوفد المنتخب السوري

2022/05/31 | 21:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتذر نجم فريق الشرطة المهاجم السوري محمود المواس، عن الالتحاق بوفد منتخب بلاده.واعتذر المواس رغم استدعائه لقائمة المنتخب السوري لمواجهة منتخب طاجيكستان الودية وفضل الاستمرار مع الشرطة استعداداً لمواجهة الميناء.ويتدرب المنتخب السوري في دبي استعداداً لمباراته الودية يوم غد الاربعاء.ويتصدر المواس ترتيب هدافي الدوري العراقي الممتاز برصيد 20 هدفاً.

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