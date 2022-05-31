2022/05/31 | 22:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكمل المنتخب الأولمبي تحضيراته لمواجهةِ نظيره الأردني في افتتاحِ مشواره في بطولةِ آسيا.وسيتواجه الفريقان غداً في المباراة التي تقام غداً الأربعاء في الساعةِ الثامنة مساءً بتوقيتِ بغداد.ويدخل الاولمبي المباراة بطموح تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مجموعته التي تضم كل من الاردن واستراليا والكويت.يذكر أن العراق سيرتدي القميص الاخضر، […]

ظهرت المقالة المنتخب الأولمبي يختتم تحضيراته لمواجهة الأردن أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الأولمبي يختتم تحضيراته لمواجهة الأردن) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الأولمبي يختتم تحضيراته لمواجهة الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).