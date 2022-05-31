2022/05/31 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى ادارة مرزعة فدك للنخيل وضع

توجيهات المتولي الشرعي للعتبة

الحسينية التي تركز على اعادة العراق

الى سابق عهده متصدرا الدول بعدد النخيل

وانواع التمور موضع التنفيذ عبر انشاء

مختلف المشاريع في هذا المج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:لتسويق التمور على مدار السنة مخازن مبردة تليها خطوط تعبئة وتغليف في مزرعة فدك للنخيل..شاهد بالصور والفيديو) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء:لتسويق التمور على مدار السنة مخازن مبردة تليها خطوط تعبئة وتغليف في مزرعة فدك للنخيل..شاهد بالصور والفيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).