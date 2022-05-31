2022/05/31 | 22:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 71374XykObM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا يرفض المالكي نزع سلاح الفصائل المسلحة؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا يرفض المالكي نزع سلاح الفصائل المسلحة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).